2019/12/04 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # حركة تحرر صومالية تمارس التقية والتضليل.الجبهة الوطنية لتحرير الاوجادين تمارس التقية تجاه الإجراءات الجديدة التي تمارسها الحكومة الإثيوبية، ولدرجة أن رئيس الجبهة عبدالرحمن شيخ مهدي، قال أنهم لا يجيدون اللغة الأمهرية لاستيعاب محتوى كتاب لرئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، أستعرض برنامجه السياسي.في حين أن الكثير من كوادر الجبهة يجيدون اللغة الأمهرية، ناهيك عن أن الجبهة لديها دائرة ال......

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