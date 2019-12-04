حمدى عبد العزيز - خسائر لعدم الإكتمال

2019/12/04 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز اكتشفت مؤخراً أن أحلامي كلها فقد متتال وخيبات وخسارات تلاحق بعضها كأمواج تهاجم تيارات الوعي الباطن ، وتحول دون وصولها لشواطئ آمنة ..أحياناً أقع في حبائل قوة نصب غامضة فأكتشف أنني قد استبدلت سيارتي الخاصة بسيارة رثة تشبه عربات نقل الركاب الريفية القديمة ، ووقفت أمامها أسأل نفسي بحسرة شديدة عن كيف سأبرر لأولادي هذه الإنتقالة المفاجئة ، وهذه الخيبة غير المبررة !!، وهذا مايحعلني أقوم ص......

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