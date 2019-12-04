2019/12/04 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدموع غزيرة، وحزن عميق، موكب كبير ومهيب من أهالي الناصرية، ومعهم أهالي شهداء التظاهرات الذين ارتقوا الفردوس، يصلون محافظة الديوانية تثميناً لدور أهالي الديوانية في تشييع جثامين شهدائهم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهالي الناصرية في موكب مهيب للديوانية تثميناً لموقف أهلها في تشييع جثامين شهدائهم | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهالي الناصرية في موكب مهيب للديوانية تثميناً لموقف أهلها في تشييع جثامين شهدائهم | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).