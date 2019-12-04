عبد المهدي : حكومة تصريف الاعمال ستتخذ قرارات بالقضايا التي لاتحتمل التاجيل

2019/12/04 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء ،اليوم الاربعاء، ان استقالة حكومته التي جاءت بناء على توجيهات المرجعية الدينية، قد تكون نافعة لامتصاص الازمة الراهنة واحد حلولها..

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