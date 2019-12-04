2019/12/04 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون يطالبون رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون ويؤكدون لـ (الزمان) : تعديلات التقاعد خضعت لإتفاقات حزبية والزيادة غير منصفة ولا تتناسب مع الواقع بغداد – قصي منذر طالب متقاعدون، رئيس الجمهورية برهم صالح، بأعادة قانون التقاعد الموحد الى البرلمان، كونه غير منصف وتعديلاته خضعت لاتفاقات حزبية ولا تتناسب مع الواقع الذي يعيشه الفقراء والمهمشون، […]

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