2019/12/04 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يعلن مواصلة دوره لإستقرار العراق حراك دبلوماسي في بغداد وأربيل لوضع خارطة تنسجم مع المطالب الشعبية بغداد – عبد اللطيف الموسوي تشهد كل من بغداد واربيل حراكا دبلوماسيا غير مسبوق لوضع خارطة طريق تنسجم مع المطالب الشعبية واختيار رئيس وزراء مقبول من الجميع .واكد مراقبون لـ (الزمان) امس ان (سجالا يجري بشأن الجهة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك دبلوماسي في بغداد وأربيل لوضع خارطة تنسجم مع المطالب الشعبية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك دبلوماسي في بغداد وأربيل لوضع خارطة تنسجم مع المطالب الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).