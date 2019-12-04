بغداد تصدر توضحيا بشأن كلمة ممثل العراق بالامم المتحدة

2019/12/04 | 20:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، أن الكلمة التي ألقاها الممثل الدائم للعراق في الأمم المتحدة تمثل بيانا رسميا للعراق في مجلس الأمن، تم إعداده ...

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