2019/12/04 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياسري للعهد: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والعشائر في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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