“بالصور”.. المتظاهرون يعيدون الحياة الى نصب “الام” في ساحة التحرير

2019/12/04 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعاد المتظاهرون ترميم نصب “الام” الواقع وسط حديقة الامة في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تم اعادة طلاء النصب بجهود ذاتية.وتم تشييد نصب الأم في حديقة الامة بواسطة النحات العراقي خالد الرحال في بغداد عام 1964.وخالد الرحال (1926 – 1986)، هو نحات من العراق وأحد ابرز رواد الحركة الفنية في […]

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