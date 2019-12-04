عبد المهدي يكشف سبب تأخره بالاستقالة ويتحدث عن “عناد” برلماني وثورات دولية

2019/12/04 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن السبب بتأخير تقديم استقالته يعود للأزمة والدوامة والأمور التي كانت تعيشها البلاد آنذاك، فيما دعا الى تسمية البديل بأسرع وقت.وقال عبد المهدي، في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، إن “استقالتنا احد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية”، مبينا أن “عدم قبول الاستقالة كان سيدخل […]

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