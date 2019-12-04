العمليات المشتركة تكشف عن المعاييرالمعتمدة في كتابة تقرير اللجان التحقيقية

2019/12/04 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العمليات المشتركة عن المعايير التي اعتمدتها اللجان العسكرية في كتابة التقرير النهائي للتحقيق بالأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار.

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