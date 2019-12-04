2019/12/04 | 20:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يؤكد أهمية ضمان حقوق عراقيي الخارج بالمشاركة في انتخابات نزيهة دون تزوير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يؤكد أهمية ضمان حقوق عراقيي الخارج بالمشاركة في انتخابات نزيهة دون تزوير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يؤكد أهمية ضمان حقوق عراقيي الخارج بالمشاركة في انتخابات نزيهة دون تزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).