2019/12/04 | 20:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلونا في الوسط والجنوب: استمرار الاعتصامات بطابعها السلمي وسط فعاليات مختلفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 20:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلونا في الوسط والجنوب: استمرار الاعتصامات بطابعها السلمي وسط فعاليات مختلفة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلونا في الوسط والجنوب: استمرار الاعتصامات بطابعها السلمي وسط فعاليات مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).