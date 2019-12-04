نائب عن ذي قار يعلق على بيان الدفاع بشأن جميل الشمري: ما فعلته الوزارة يتحمل 3 أوجه

2019/12/04 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن محافظة ذي قار، غايب فيصل، الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، على بيان وزارة الدفاع الذي رفض ما وصفته بـ ’’الحملة الشرسة’’ ضد الفريق جميل الشمري.

وقال فيصل في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بيان وزارة الدفاع الاخير بما يخص المدعو جميل الشمري بعيد كل البعد عن الحقيقة".

واكد أن "ما قام به جميل الشمري في محافظة ذي قار، جريمة ضد الانسانية، وتصرف شخصي"، مضيفا "مصريين على محاكمته، لان ما صدر اليوم من الدفاع يتحمل 3 اوجه اولها انه غير حقيقي وغير منطقي ومحاولة لاخفاء الحقائق التي حدثت في المحافظة".

وتابع النائب عن ذي قار انه " بوجود قضاء عراقي عادل ستحال قضية الشمري للقضاء ويأخذ عقابه مع وجود الكثير من الادلة التي تثبت جرمه".

وأصدرت وزارة الدفاع في وقت سابق من الاربعاء، بياناً بشأن مهاجمة الفريق الركن جميل الشمري اعلامياً حسب تعبيرها، مؤكدة، أنه "كُلف بواجب في خلية الازمة في محافظة ذي قار وأصدر أوامر بعدم إطلاق النار".

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة تتابع بقلق الهجمة الاعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط، الذين يشهد تاريخهم العسكري بالبطولة والشجاعة، ودفاعهم عن ارض العراق ضد التهديدات، التي تستهدف الامن والاستقرار في ربوع بلدنا العزيز".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تود ان توضح ان ما حصل بالضبط من هجمة إعلامية، استهدفت الفريق الركن جميل الشمري حيث انه كلف بواجب في خلية الازمة لمحافظة ذي قار وفور وصولة باشر بعدة اجتماعات وأصدر اوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم اطلاق النار وهذا ما تكلم به شفويا واصدره تحريريا الى كل القوات الامنية في المحافظة وتم تسليم الامر لحد مستوى امر فوج اضافة الى التبليغ والتأكيد على حماية المتظاهرين وساحات الاعتصام".

ودعت الوزارة "الجميع الى توخي الدقة واستبيان الحقائق قبل إطلاق التهم مع تأكيدنا على حرمة الدم العراقي وبنفس الوقت لن نسمح بتسقيط القادة والضباط وعموم المؤسسة العسكرية من جهات معادية لا تريد لهذا البلد التقدم والرفاه".

وأشار البيان الى أنه "بهذه المناسبة تدعو الوزارة كافة الاخوة المتظاهرين الى احترام القانون والنظام والحفاظ على سلمية التظاهرات والتذكر بان منتسبي القوات الامنية هم اخوانهم وابنائهم ومستقبلهم مصيرهم واحد".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر يوم السبت الماضي أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة.

واتهم متظاهرو وشيوخ عشائر ذي قار الفريق جميل الشمري رئيس خلية الأزمة في المحافظة بمسؤوليته على قتل المتظاهرين وإصابة عدد منهم باعتباره رئيس الخلية.

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