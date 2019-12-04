رئيس الجمهورية يبحث مع سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا آخر التطورات في البلاد

2019/12/04 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، سفراء دول بريطانيا والمانيا وفرنسا لدى العراق.

بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية، ذكر أن اللقاء بحث الدعم الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار والإصلاحات في البلاد، فضلاً عن مناقشة سبل تطوير العلاقات مع الدول الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف البيان، أن المجتمعين استعرضوا آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

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