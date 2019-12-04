بالاسماء.. تثبيت موظفي الاجر اليومي على الاتصالات

2019/12/04 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن تثبيت الوجبة الاولى من العاملين بصفة أجر يومي على ملاك الوزارة الدائم بعد أن تم تحويلهم الى الملاك المؤقت ثم الدائمي والبالغ عددهم {127} موظفاً.

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