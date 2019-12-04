رسمياً.. حرمان أثقال مصر عامين بينها أولمبياد طوكيو

2019/12/04 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، الأربعاء، إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب قضايا منشطات.وسيحرم هذا القرار مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020.

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