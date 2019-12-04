بـ”الكيتار والتصفيق”.. متظاهرو التحرير يستذكرون اغنية من الطفولة: شاهد الفديو

2019/12/04 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استذكر شباب من المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، عدد من الاغاني الخاصة بمسلسلات الكارتون في طفولتهم.وظهر مجموعة من الشبان والفتيات وهم يغنون اغنية “بابار فيل”، ويعزفون على الكيتار انغام اغنية المسلسل الكارتوني الشهير.الفديو: “الفيل بابار” ابار هو شخصية فرنسية خيالية، ظهر لأول مرة في كتاب الأطفال الفرنسي Histoire de […]

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