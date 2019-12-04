شرطة النجف تعلن إحصائية الجرحى والاضرار منذ 25 تشرين الثاني

2019/12/04 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، الاربعاء، إحصائية جرحى الأجهزة الأمنية والإضرار التي لحقت ب...





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