2019/12/04 | 21:53 - المصدر: الغد برس

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امريكا تعلن إعادة تبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع دام 23 عاما

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امريكا تعلن إعادة تبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع دام 23 عاما

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