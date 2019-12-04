سلة العراق للكراسي المتحركة تفوز على اندونيسيا

2019/12/04 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة على الكراسي المتحركة الفوز على منتخب اندونيسيا بنتيجة كبيرة وبفارق من نقاط عندما سجل 80 نقطة مقابل 20 نقطة للمنتخب الاندونيسي.





وقال رئيس الوفد العراقي لبطولة اسيا باللعبة المقامة حاليا في تايلند خالد رشك في اتصال هاتفي مع اعلام اللجنة، ان "حكمنا نزار علي جبار اعتمد من قبل الاتحاد الاسيوي حكما اسيويا وهذا مكسبا للجنة البارالمبية العراقية التي اشكرها برئاسة الدكتور عقيل حميد على متابعته المستمرة للوفد العراقي للاطمأنان على اللاعبين وبقية الوفد"، مشيرا الى ان "يوم غد الخميس سيشهد اجتماعا للاتحاد الاسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة لاجل اجراء الانتخابات الاسيوية لاختيار رئيسا للاتحاد والامين العام فضلا عن اختيار اللجان الفنية للاتحاد".

يذكر ان يوم غد استراحة للفوق المشاركة في البطولة وبانتظار جدول المباريات المقبلة.

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