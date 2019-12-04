2019/12/04 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، بتسليم تسليم مبالغ مالية لمزارعي الشلب في محافظتي الديوانية والنجف.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم تسليم ٦ مليون دولار لمزارعي الشلب في محافظة الديوانية لغاية ٣ ديسمبر ٢٠١٩".

واضاف انه "تم تسليم ٨ مليون دولار لمزارعي الشلب في محافظة النجف لنفس الفترة".

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