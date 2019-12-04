السلطات الإيرانية تعتقل 145 ناشطاً في محافظة “خوزستان”  

2019/12/04 | 21:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان (الأحواز)، جنوب غرب #إيران، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 145 ناشطاً مدنياً على خلفية #التظاهرات الشعبية التي اندلعت احتجاجاً على ارتفاع […]

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