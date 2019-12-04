2019/12/04 | 22:01 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيشمركة تحبط هجوما لداعش في كولجو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تحبط هجوما لداعش في كولجو) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تحبط هجوما لداعش في كولجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).