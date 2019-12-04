القانونية النيابية: حريصون على تشريع قانون مفوضية الانتخابات

2019/12/04 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

بيان لمجلس النواب، ذكر أن الاجتماع تناول قراءة ومناقشة مواد وفقرات مشروع القانون، ومنها آلية اختيار مجلس المفوضين وعددهم واختصاصاتهم، إضافة الى صلاحيات مجلس المفوضين، فضلا عن مهام الدائرة الانتخابية.

واكدت اللجنة مواصلة النقاشات بشأن مشروع القانون، حرصا منها على اكمال تشريع قانون يساهم بإجراء انتخابات حرّة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب العراقي.

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