2019/12/04 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة والسودان قررا الشروع في عملية عودة السفيرين للبلدين بعد انقطاع دام 23 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجراء تبادل السفراء بين واشنطن والخرطوم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجراء تبادل السفراء بين واشنطن والخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).