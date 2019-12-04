بالصور.. هدوء تام في ساحة ثورة العشرين بالنجف

2019/12/04 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت ساحة ثورة العشرين في النجف الاشرف هدوءاً تاماً بعد ان شهدت خلال الايام الماضية توتراً أمنياً على خلفية التظاهرات.

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