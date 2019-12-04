ليبيا.. مجموعة مسلحة تهاجم مقر حكومة السراج وتنسحب

2019/12/04 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت مصادر محلية ليبية بأن مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً هاجمت مقر مجلس الوزراء في طرابلس، واشتبكت مع الحرس الرئاسي؛ وذلك للمطالبة بزيادة الدعم العسكري لمواجهة قوات شرق ليبيا التي تهاجم العاصمة الليبية، طرابلس، في مسعى للسيطرة عليها منذ أبريل/نيسان الماضي.

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