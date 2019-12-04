“بالفديو”.. “النركيلة” تتفوق على المطر في ساحة التحرير! .. متظاهرون: لن نرحل حتى لو امطرت “حالوب”

2019/12/04 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفض متظاهرو ساحة التحرير الاشاعات التي تحدثت عن انسحابهم من الساحة جراء هطول الامطار.جاء ذلك خلال حديث بعض المتظاهرين بمقطع فديو صوره الناشط خالد عمران، الا ان اللافت بالفديو هو جواب احدهم الذي تحدث عن اهمية “النركيلة” بالتظاهرات.الفديو: يابه الذبان الإلكتروني يگول الشباب راح يرجعون لبيوتهم لأن أكو مطر هاليومين […]

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