دلور ميقري - سارة في توراة السفح: مستهل الفصل الثالث

2019/12/04 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1ضميرُ الابنة الهاربة، حمل ثقيلاً وزرَ موت الأب وبقيَ يتعذّب به في خلال الأشهر التالية.ذات يوم من أيام الربيع، كانت الشمسُ تلوّن قممَ الجبال المكسوّة بالثلج الناصع، كما تفعل فرشاة رسام فوق قماش من الخام الأبيض، حينَ قررت أديبة العودة إلى البلدة: " لن أدع دار أبي لأرملته وابنها، لأن حصتي فيه مثل حصتهما "، قالت لزوجها في حزم.وكيل الأعمال السابق، كانت لديه نفس النيّة بعدما عذّبه أيضاً شبحُ المر......

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