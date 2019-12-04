حسن خليل غريب - دعوة أحزاب السلطة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية دعوة زائفة

2019/12/04 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب بعد إسقاط الحكومة اللبنانية، تحت ضغط الانتفاضة في لبنان.وبانتظار تشكيل حكومة جديدة طال كثيراً على الرغم من اشتداد تأثير الأزمة الخانقة.عزت المؤسسات الدستورية أسباب هذا التأخير إلى أنها تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا يحتاج إلى وقت من أجل ضمان تلك الوحدة.من إعلان هذا الهدف، علينا أن نتوقف عند مضمونه وأبعاده، فماذا نرى منه؟في الصراع الدائر بين أحزاب السلطة الحاكمة كطرف أول، والانتفاضة ال......

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