وديع السرغيني - في ذكرى الشهيدة سعيدة المنبهي

2019/12/04 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_السرغيني وهي شهيدة حظيت بالإجماع وسط عموم الحركة الديمقراطية والتقدمية بدون منازع..لم تمتلكها حركة من الحركات أو تيار من التيارات..ظلت أيقونة عموم الحركة الطلابية التحررية المغربية ومثالا للنضال النسائي من أجل نيل الحقوق والتحرر من قيد العبودية والاستغلال المضاعف..حيث تحل ذكرى استشهادها هذا الأسبوع، أي يوم 11 دجنبر الذي سقطت خلاله شهيدة، بعد إضراب بطولي عن الطعام فاقت مدّته الأربعين يوم.فبصمودها وصل......

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