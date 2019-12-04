بالفيديو.. مقتدى الصدر في مدينة قم المقدسة

2019/12/04 | 22:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو يبين وجود زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى الصدر في مدينة قم المقدسة....

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