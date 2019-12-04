ليبيا.. مجموعة مسلحة تهاجم مقر مجلس الوزراء في طرابلس

2019/12/04 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

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كشفت مصادر محلية ليبية، اليوم الاربعاء، بأن "مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً هاجمت مقر مجلس الوزراء في طرابلس.

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