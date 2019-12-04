شرطة النجف تكشف احصائية جرحى القوات الامنية والاضرار التي لحقت بأحداث المحافظة

2019/12/04 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاربعاء، إحصائية جرحى الأجهزة الأمنية والإضرار التي لحقت بها خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة منذ 25 تشرين

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