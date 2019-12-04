2019/12/04 | 22:24 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اخماد حادث حريق في سوق الغزل ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فرقهم في قاطع الرصافة اخمدوا حادث حريق في سوق الغزل".

واضافت ان "الحادث عبارة عن احتراق محل لطيور الزينة، وتم اخماد الحادث والسيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى باقي المحلات المجاورة".

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