شرطة النجف تعلن احصائية جرحى الأجهزة الأمنية والإضرار التي لحقت بها منذ ٢٥ تشرين الثاني

2019/12/04 | 22:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، اليوم الاربعاء، إحصائية عن جرحى الأجهزة الأمنية والإضرار التي لحقت بها خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة منذ ٢٥ تشرين الثاني ولغاية ٤ كانون الأول ٢٠١٩ .

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، أن "شرطة المحافظة حريصة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المتظاهرين والمواطنين وتعمل من أجل محاربة الجريمة بكل أشكالها".

وبينت أن "التضحيات التي قدمتها الأجهزة الأمنية وصلت إلى١١٤جريح بين ضابط ومنتسب بعضهم يرقدون في المستشفيات وبعضهم حالاتهم خطرة وبعضهم مستقرة".

واكدت ان "الأضرار المادية التي لحقت بالأجهزة الامنية وتضمنت الأضرار في ٣٦ عجلة من مختلف الأنواع والموديلات لتشكيلات أمنية عديدة".

واوضحت ان "كل هذه الاضرار والتضحيات قليلة من أجل العراق والنجف الاشرف فارواح الأجهزة الأمنية فداء للشعب العراقي والنجف الاشرف".

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