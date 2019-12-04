البرلمان يعقد جلسته يوم غد الساعة الرابعة عصرا

2019/12/04 | 22:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسته الاعتيادية، الساعة الرابعة عصرا.

وقال مديرعام الدائرة البرلمانية، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "نسبت رئاسة المجلس بعقد جلسة يوم غد الموافق الخميس ٥ /١٢ الساعة ٤ عصرا".

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