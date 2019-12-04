2019/12/04 | 22:28 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌رئاسة البرلمان تعلن عقد جلسة عصر يوم غد الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 22:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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