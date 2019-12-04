بالصور .. شباب كربلاء يشكلون حائط صد لمنع الاحتكاك مع الاجهزة الامنية

2019/12/04 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل فريق تطوعي من الشباب مع الاجهزة الامنية في محافظة كربلاء المقدسة ،اليوم الاربعاء، حائط صد امام مجلس المحافظة لمنع الصدامات مع القوات الأمنية ، ومنع المخربين والمندسين.

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