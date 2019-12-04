توتنهام يحدد سعر بيع نجم وسطه في كانون الثاني

2019/12/04 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يسود اتجاه داخل إدارة نادي توتنهام لسماع العروض المقدمة لضم نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن، في فترة الانتقالات الشتوية خلال كانون الثاني المقبل.

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