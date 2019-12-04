تواصل الجهود السياسية في العراق لتشكيل الحكومة الجديدة

2019/12/04 | 22:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الكتل النيابية العراقية والقادة السياسيون في البلاد مشاوراتهم من اجل التوصل الى حلول للازمة الراهنة في البلاد، فيما ينتظر من الرئيس برهم صالح ت...

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