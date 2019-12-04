كتلة النهج: بيان الدفاع بشأن جميل الشمري اساءة بالغة واستخفاف بمشاعر ذوي الشهداء

2019/12/04 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصف رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الاربعاء، بيان وزارة الدفاع بشأن جميل الشمري، بانه اسا...





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