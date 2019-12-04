رشيد غويلب - في تشيلي ومع استمرار قمع المحتجين / أكثر من 2500 ملف تحقيقي ضد أجهزة الأمن

2019/12/04 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب أعلنت النيابة العامة في تشيلي أنه سيتم التحقيق مع ما مجموعه 2670 حالة انتهاك لحقوق الإنسان قامت بها قوات الشرطة والجيش ضد المحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات في 18 تشرين الأول الفائت وحتى 10 تشرين الثاني الحالي.ونظرًا الى أن المعطيات المعلنة تشمل فقط الحالات التي اقام ضحاياها دعاوي قضائية، فان العدد الحقيقي لجرائم القمع اعلى من ذلك بكثير.والكثير من الضحايا يترددون في عرض إصاباتهم على القضاء خوفا من ا......

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