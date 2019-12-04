تاج السر عثمان - محطات في مسيرة الحركة الطلابية السودانية

2019/12/04 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان 1 محطة أولي الفترة :(1924 –1938) كانت نشأة الحركة الطلابية الحديثة في ارتباط لا انفصام له مع نهوض الحركة الوطنية التي انبلج فجرها بقيام نادى الخريجين وتكوين حمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الأبيض وانفجار ثورة 1924.نلحظ ذلك في الدور البارز لاشتراك الطلاب فيها ، سواء كان من خلال انضمام بعض الطلاب لعضوية اللواء الأبيض أو الاشتراك في المظاهرات التي ساهم فيها طلاب كلية غردون والمدرسة ا......

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