العتبة العباسية المقدسة تنفي نصب سرادق في منطقة باب بغداد شمالي كربلاء المقدّسة

2019/12/04 | 22:55 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - كربلاء المقدسة

نفت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة، اليوم الاربعاء، نصبها خيماً وسرادق في منطقة باب بغداد شمال مدينة كربلاء المقدّسة.

واكدت الامانة العامة

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