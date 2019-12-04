الان.. الحشد الشعبي يصد تعرضا داعشيا على نفط خانة بديالى

2019/12/04 | 22:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من معالجة تجمع لداعش الاجرامي في منطقة نفط خانة ضمن عمليات ديالى.

وذكر اعلام الحشد في بيان

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