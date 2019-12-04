بعد كتابته منشورا على الفيسبوك.. شاب من ذي قار يقدم على الانتحار

2019/12/04 | 22:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء بأن شابا اقدم على الانتحار في المدينة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "شابا في العشرينات من عمره اقدم على الانتحار رميا بالرصاص بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن " أسباب الانتحار لا تزال مجهولة حتى الآن".

وبين المصدر، أن " المنتحر كان قد كتب عبارة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (اغلب المنتحرين لايريدون الموت..



كانوا فقط يريدون ان ينتهي الألم) ".

وأضاف، أن" القوات الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

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