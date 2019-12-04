وزارة الخارجية: ما تم تداولته من كلمة مندوب العراق أُخرِج عن سياقه الموضوعيِ

2019/12/04 | 22:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت وزارة الخارجية العراقية على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن كلمة مندوب العراق في الأمم المتحدة محمد بحر العلوم

وقالت الوزارة في بيان، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت كلاماً مجتزءاً من كلمة ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة تزعم أنّها قد ورد فيها نقد للتظاهَرات السلميّة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقيّة، مبينة أن البيان تمّ إعداده وفق السياقات المُتبَعة في إعداد البيانات الرسميّة عبر الدائرة المُختصَّة وبمُوافقة الوزير عليها لغةً ومضموناً.

وأشارت الى أن ما تداولته المواقع هو كلام أُخرِج عن سياقه الموضوعيِّ الصحيح؛ ابتغاء إحداث حالة من السخط، والاستياء لدى المُجتمَع، منوهة الى أنها لطالما عبّرت عن الموقف الرسميِّ للحكومة إزاء التظاهرات، معتبرة إياه حقّا مشروعا كفله الدستور، وَدَعَت المُتظاهِرين إلى أخذ الحيطة والحذر من جماعات غريبة عن واقعهم تبتغي إحداث اضطرابات، وفوضى، وإخلال بالأمن؛ ومن ثم حرف التظاهرات عن مسارها، وتشويه صورتها المطلبيّة الإصلاحيَّة الحضاريَّة، وهو نفسه الذي حذرت منه المرجعيّة الدينيّة في خطبها ذات الصلة.

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