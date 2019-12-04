تحرير فتاة ايزيدية بعد أكثر من خمس سنوات من أسر داعش

2019/12/04 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول مكتب تحرير المختطفين الكورد الايزيديين، اليوم الاربعاء، عن تحرير فتاة كوردية ايزيدية من اسر تنظيم داعش كانت قد اختطفت في 3 من شهر آب 2014.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن حسين قائدي قوله ان المكتب استطاع تحرير المختطفة رنا نواف عباس، البالغة من العمر 17 عاماً وهي من أهالي خانصور.

واشار الى أن المكتب له خطط وآليات جديدة لتحرير المختطفين رغم جميع الصعوبات، الا انهم مصرون على الاستمرار في تحرير هؤلاء المختطفين.

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